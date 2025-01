Tare: «Inzaghi una certezza. Tra i migliori 2-3 in Italia!»

Igli Tare si è pronunciato sul lavoro svolto da Simone Inzaghi da tecnico dell’Inter, indicando il piacentino come uno dei migliori in Italia nel suo ruolo.

IL COMMENTO – Igli Tare ha elogiato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, con il quale ha condiviso tante stagioni in biancoceleste, durante un’intervista concessa a TMW. L’ex DS della Lazio ha specificato i motivi per i quali ritiene il piacentino come un allenatore che merita di essere inserito sul podio dei migliori in Italia nel suo ruolo: «Inzaghi non è più una novità, i suoi campionati non devono più essere spiegati. Simone rappresenta una certezza, uno dei 2/3 migliori allenatori in Italia che anche in Europa ha fatto un lavoro eccellente. Anche in questa stagione sta facendo qualcosa di eccezionale, nonostante i tanti problemi fisici in rosa. Da qui passa molto del percorso di una squadra».