Tare ambisce a raggiungere l’Inter: «Obiettivo semifinale, grande chance!»

L’Inter aspetta la vincente di Juventus-Lazio in semifinale di Coppa Italia. Ne ha parlato Tare. Il Direttore Sportivo biancoceleste vuole a tutti i costi l’obiettivo

OBIETTIVO − Igli Tare, DS della Lazio, ha parlato prima di Juventus-Lazio di Coppa Italia. L’Inter aspetta una delle due squadre: «Abbiamo una grande occasione per raggiungere un traguardo come la semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo fare una grande prestazione. Non sarà facile ma siamo consapevoli di avere un importante opportunità per il prosieguo della stagione».