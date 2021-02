Tare: Â«Abbiamo analizzato bene la sconfitta con l’Inter, ecco cosa faremoÂ»

Tare: «Abbiamo analizzato bene la sconfitta con l’Inter, ecco cosa faremo»

Igli Tare Lazio

Tare – Direttore Sportivo della Lazio -, intervistato da “Sky Sport” prima dell’inizio di Lazio-Bayern Monaco di Champions League, torna forzatamente sulla sconfitta in campionato contro l’Inter

PARTITA PERFETTA – A Igli Tare viene chiesto cos’ha imparato la Lazio dal 3-1 rimediato a San Siro circa dieci giorni fa: «Abbiamo analizzato bene la sconfitta contro l’Inter e sappiamo bene anche che stasera servirà una grande prudenza, soprattutto nelle fasi di transizione. Perché il Bayern Monaco è una squadra che rimane sempre alta con quattro-cinque giocatori offensivi. E quando ribalta l’azione, è forte nell’uno contro uno. Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, soprattutto nel possesso palla. E dobbiamo essere bravi in questo per fargli male». La Lazio di Tare si gioca le sue chance in Champions League sapendo di non poter fallire l’appuntamento come contro l’Inter in Serie A.