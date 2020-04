Tardelli: “Serie A, ho poca fiducia rispetto alle ultime parole. Protocollo…”

Tardelli è pessimista sulla ripresa della Serie A. L’ex giocatore e allenatore dell’Inter, in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, è apparso negativo dopo che ieri sera Conte e Spadafora hanno spiegato i prossimi passaggi per tornare in campo.

IN BILICO – Marco Tardelli giudica negativamente le uscite di Giuseppe Conte e Vincenzo Spadafora: «Ho poca fiducia in queste parole, purtroppo, sul ritorno al campionato. La negatività di Spadafora nei confronti della Serie A? Ha parlato di un protocollo secondo lui non completo, ma io credo che abbiano messo tutto il possibile per poter giocare. Non sarà mai completo il protocollo, perché la sicurezza al 100% non ci sarà mai. Di conseguenza io credo che siano parole un po’ di sfiducia».