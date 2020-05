Tardelli: “Serie A, decisioni da prendere. Non abbiamo niente a posto”

La Serie A spera che questa settimana si possa avere l’OK del Governo per tornare in campo, forse da giovedì. Marco Tardelli, collegato con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, oltre a ricordare Gigi Simoni ha commentato le varie discussioni di questi giorni sul campionato.



IL COMMENTO – Marco Tardelli comincia con un ricordo di Gigi Simoni: «Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, persona elegante in tutto. Aveva una grande cultura dello sport, per lui è sempre stato un divertimento e un gioco. L’ho visto arrabbiato solo una votla, in quell’occasione di Juventus-Inter, ma è veramente stato un esempio per tutti. La ripresa della Serie A? Io credo che bisogna prendere delle decisioni, ci sono state per esempio nelle leghe minori. La Francia ha stoppato e ha già dato la data per l’inizio: credo che un po’ di confusione ci sia stata, come delle lungaggini. Forse dovevamo fare qualcosa in più. In Germania hanno trovato tutti gli accordi e sono a posto, noi non abbiamo niente a posto. L’idea dei play-off in Serie A? Dalla mia mentalità è molto lontana. Io preferisco che finisca il campionato, piuttosto. Accetto anche i play-off ma che finisca, e che si prenda una decisione, sennò non si va avanti».