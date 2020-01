Tardelli: “Rinforzi Conte? Cerca alibi e aiuto, Inter cala! Lautaro Martinez…”

Tardelli – ex Inter sia da centrocampista sia da allenatore -, a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, commenta il momento dell’Inter e la necessità di rinforzi palesata da Conte. C’è spazio per un sorta di “mea culpa” nei confronti di Lautaro Martinez

INTER DA RINFORZARE – La richiesta di nuovi acquisti per Marco Tardelli va percepita da un doppio punto di vista: «Antonio Conte un po’ ricerca un piccolo alibi, ma è anche un aiuto che chiede alla società. Se guardiamo la rosa… Voleva dire che in questa situazione ad alcuni manca la forza di fare tutti e 90′ dall’inizio, perché non ha ricambi. Conte sarebbe in vantaggio in campionato nei primi tempi, però poi la sua squadra cala fisicamente e non so se anche psicologicamente. Conte crede che cali solo fisicamente perché la rosa non è così ampia. Con due-tre giocatori di qualità l’Inter potrebbe puntare davvero allo scudetto. Il metodo Conte nella sua storia ha dimostrato di funzionare. Le cifre che girano sono alte per tutti, ma Lautaro Martinez si merita la valorizzazione perché ha fatto delle cose veramente incredibili. In molti non pensavamo potesse arrivare a essere un giocatore così importante per l’Inter. Invece lo ha fatto con grande impegno e ha avuto la fortuna di trovare una spalla come Romelu Lukaku che è perfetta». Questa l’opinione di Tardelli sulla situazione interista.