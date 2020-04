Tardelli: “Protocollo FIGC? Non c’è un piano B! Ripresa Serie A…”

Tardelli avvisa sul protocollo sanitario di garanzia, presentato sabato dalla FIGC (vedi articolo). L’ex giocatore e allenatore dell’Inter, in collegamento per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha parlato di come la Serie A potrebbe ripartire dopo l’emergenza Coronavirus.

OCCHIO A NON STRAFARE – Marco Tardelli è dubbioso sul protocollo sanitario di garanzia della FIGC: «Io penso che sia molto difficile applicare questo protocollo, però sarei felicissimo che riiniziasse questo campionato. Solo quello di Serie A, perché gli altri non possono accollarsi delle spese enormi e non hanno zone protette in cui possono stare. Credo che bisogna stare molto attenti: non c’è un piano B, come ha detto il presidente Gabriele Gravina, questo mi lascia un po’ perplesso. La Lega Serie A dovrebbe avere un piano B, speriamo che vada tutto bene come dicono loro. Io ho una gran paura, forse non sono positivo come loro però bisogna stare molto attenti: se qualcuno dovesse prendere il Coronavirus credo che si creerebbero molti problemi. Non credo che, isolandolo dagli altri, si possa salvare questo campionato. Sento tanti presidenti dire che non vogliono finire, c’è tanta confusione. Il calcio deve, in questo momento, avere un’unione per capire cosa fare. Il sistema calcio così non può più andare avanti, se non c’è unità d’intenti».