Tardelli: «Lukaku più adatto a Lautaro Martinez. Uomo giusto»

Il ballottaggio in attacco tra Lukaku e Dzeko sarà centrale prima della finale di Champions League dell’Inter, Marco Tardelli ne parla in questo modo in 90′ Minuto.

CENTRAVANTI – Marco Tardelli vede una coppia sola in attacco per l’Inter in finale di Champions League: «Io credo che Lukaku lavori un pochino di più per Lautaro Martinez piuttosto che Dzeko. Ultimamente mi è sembrato così, credo che sia l’uomo giusto da far partire. Questo ovviamente lo deciderà Inzaghi, gli ultimi allenamenti saranno decisivi per sapere chi partirà dal primo minuto. Il belga è più adatto all’argentino».