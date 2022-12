Tardelli: «Lukaku non è solo fuori forma fisica, c’è altro! Momento no»

Lukaku fa discutere visti i tanti errori in Croazia-Belgio che hanno portato all’eliminazione ai gironi dei Diables Rouges ai Mondiali (vedi articolo). Tardelli, durante la trasmissione Il Circolo dei Mondiali su Rai 1, critica come l’attaccante dell’Inter si è presentato in Qatar.

IL FALLIMENTO MONDIALE – Il Belgio è, assieme alla Germania, l’eliminata eccellente della fase a gironi in Qatar. Marco Tardelli critica la nazionale che non sarà più allenata da Roberto Martinez, per lo 0-0 con la Croazia: «Oggi ha avuto delle grandissime occasioni e non è riuscito a buttarla dentro. Romelu Lukaku sicuramente non solo fuori forma fisica, ma anche psicologicamente credo che sia in un momento no».