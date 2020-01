Tardelli: “L’Inter di Conte non mi sorprende, lui...

Tardelli: “L’Inter di Conte non mi sorprende, lui sa farsi seguire”

Ivan Zazzaroni sul “Corriere dello Sport” ha intervistato Marco Tardelli. L’ex allenatore ha parlato anche dell’Inter e dell’impatto di Conte.

LOTTA AL VERTICE – «La Juve non mi sorprende, così come l’Inter di Conte. Antonio è uno che sa farsi seguire, in particolare nei primi due anni. E’ coinvolgente, credibile e ha la capacità di recuperare anche giocatori che sembravano perduti. Penso, è solo un esempio, a Candreva che la scorsa stagione consideravano tutti a fine corsa».

SPINTO ALL’INTER – «Romiti è stata una bella conoscenza, un incontro significativo, ma cosa c’entra lui con l’Inter? Non sono mai stato raccomandato da nessuno, te lo garantisco: sempre da solo».

Fonte: Ivan Zazzaroni – Il Corriere dello Sport