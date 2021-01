Tardelli: Â«Juventus, sbagliato il centrocampo. Barella trascina l’InterÂ»

Tardelli: «Juventus, sbagliato il centrocampo. Barella trascina l’Inter»

Marco Tardelli analizza Inter-Juventus accusando le scelte di Pirlo. Ed esalta Nicolò Barella, autore del 2-0 nerazzurro. Ecco le sue parole dallo studio de “La Domenica Sportiva”.

ERRORI – Nell’analizzare la vittoria dell’Inter contro la Juventus, Marco Tardelli accusa le scelte di Andrea Pirlo. Ecco le sue parole: «Nessuno si aspettava che la Juventus giocasse così. Credo che la Juventus abbia assolutamente sbagliato il centrocampo, è stato surclassato da quello dell’Inter. Non riesci a trovare in questa partita un giocatore sufficienti della Juventus. Erano molto nervosi, non li ho visti all’altezza della situazione. Ronaldo ha fatto qualcosina, ma non è il Ronaldo che conosciamo. L’Inter ha fatto una bella gara, soprattutto Barella. È diventato non dico un leader, ma un trascinatore della squadra».

BARELLA – Infine, Tardelli esalta Barella, autore anche del 2-0 nerazzurro: «Mi sta cuore che ci sia un giocatore così bravo per la Nazionale. È il trascinatore di questa squadra, sono due anni che fa molto bene. Non so se siamo simili. Forse avevamo la stessa idea di trascinare la squadra. Forse facevo un po’ più gol di lui».