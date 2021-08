Tardelli: «Juventus, quanta confusione! Dall’addio di Ronaldo a Marotta»

Marco Tardelli dice a sua in merito alla situazione della Juventus, e in un’intervista al “Corriere dello Sport” fa riferimento anche all’addio di Beppe Marotta, ora all’Inter.

CONFUSIONE – Tardelli dice la sua riguardo le ultime stagioni della Juventus, facendo riferimento all’addio di Ronaldo, ma anche a quello di Marotta: «Situazione Juventus? Non bella. Senz’altro c’è un po’ di confusione. Una gestione difficile da seguire. Parlo del caso Ronaldo e non solo. Parlo dei tre allenatori in due anni. Parlo anche del divorzio con Marotta. Se in un anno la Juve non vince lo scudetto allora non è una cosa da Juve».

Fonte: Corriere dello sport