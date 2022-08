Tardelli: «Juventus, avrei preso Inzaghi! Barella importante per l’Inter»

Marco Tardelli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter vittoriosa in campionato sul campo del Lecce. Una battuta, inoltre, su Nicolò Barella

ALLENATORE – Queste le parole di Marco Tardelli: «Dove mi vedrei in questo calcio? Ci sono tante idee, hanno vinto allenatori diversi, chi voleva fare calcio offensivo, chi meno. Io mi ritrovo col calcio di Allegri, anche se non è il più bello, ma alla lunga vincente. Inzaghi è un po’ diverso. Quando è andato via Allegri dalla Juventus avrei preso un allenatore giovane: avrei preso Inzaghi o avrei tenuto Pirlo, stando molto vicino all’allenatore. Inzaghi? È un allenatore che poteva stare alla Juventus, Sarri ha fatto bene ma non è l’allenatore che i bianconeri volevano. Chi mi somiglia? Difficile fare paragoni, quello che mi somiglia di più credo che sia Barella in questo momento. È uno che ha voglia di correre, che si butta dentro, è sempre presente sul campo. Per l’Inter è un calciatore importante, quando non gioca bene cala la squadra».