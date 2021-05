Tardelli: «Inzaghi all’Inter mi ha sorpreso. Passaggio particolare»

Tardelli ha commentato il passaggio di Inzaghi all’Inter, che sarà ufficiale a breve, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2. L’ex giocatore e allenatore nerazzurro è sorpreso dal dietrofront con la Lazio.

PRIMA CONFERMA, POI NO – Marco Tardelli parla del cambio in panchina per i nerazzurri: «Mi ha sorpreso Simone Inzaghi che è andato all’Inter, perché sembrava tutto fatto con la Lazio. Invece poi è andato all’Inter: ha fatto un grande salto. Forse si meritava anche di andare in una grande squadra, perché ha fatto molto bene in questi ultimi periodi. Però è stato un po’ particolare questo passaggio: mi ha sorpreso».