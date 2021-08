Tardelli: «Inzaghi sa come gestire l’Inter. Ha già dimostrato, no sorpresa»

Inzaghi ha esordito con l’Inter al meglio, vincendo 4-0 contro il Genoa nell’esordio in Serie A. Marco Tardelli, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, vede bene il nuovo corso nerazzurro.

INIZIO AL TOP – Ecco le considerazioni di Marco Tardelli: «Non è stata una sorpresa l’Inter. Si pensava che potesse fare qualcosa di meno, perché sono andati via giocatori importanti, invece ha dimostrato di avere ancora una rosa di valore. Simone Inzaghi ha saputo gestire una Lazio che non è facile da gestire, di conseguenza sa come si gestiscono i giocatori. Lo trovo un bravo allenatore, molto equilibrato, che sa mettere in campo i giocatori».