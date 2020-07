Tardelli: “Inter, tutti i giocatori in difficoltà. Conte, non va! Il nervosismo…”

Condividi questo articolo

Tardelli – ex Inter sia da centrocampista sia da allenatore -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, non descrive in maniera positiva l’attualità nerazzurra. Nel mirino tutti i protagonisti, dai giocatori al tecnico Conte

TUTTO DA RIFARE – Il riassunto fatto da Marco Tardelli della situazione in casa nerazzurra è completamente negativo: «Il centrocampo è un po’ in difficoltà. Anzi, vedo tutti i giocatori in difficoltà. Dopo la ripresa l’Inter sembrava a posto fisicamente. Adesso nemmeno più quello. Poi tutte le discussioni di Antonio Conte con la società, sul dover comprare giocatori per diventare una grande squadra e vincere lo scudetto, non vanno bene. C’è grande nervosismo e bisogna stare attenti. Perché altrimenti potrebbe succedere qualcosa di irreparabile». Vede solo bianco o nero Tardelli, in questo caso esclusivamete nero.