Tardelli: “Inter superiore al Napoli nel primo tempo. Eriksen? Non bene”

Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, ha analizzato Napoli-Inter nel post partita su Rai Sport. Nerazzurri bene nel primo tempo, poi un calo fisiologico e i padroni di casa sono venuti fuori. Eriksen, secondo lui, non ha fatto bene nonostante il gol.



BELLI A METÀ – Un’Inter non entusiasmanete cede il passo a un Napoli compatto e capace di rialzare la testa dopo lo svantaggio a bruciapelo di Christian Eriksen, direttamente da calcio d’angolo. Marco Tardelli analizza così l’esito del match di Coppa Italia: «I nerazzurri sono stati superiori al Napoli nel primo tempo. Gli azzurri sono stati piuttosto titubanti in quella fase, non aggredivano con tutti gli uomini. Poi i centrali difensivi partenopei sono stati fantastici. Lautaro Martinez? Indubbiamente al di sotto delle sue possibilità, ma non credo dipenda dal mercato. Eriksen? Non l’ho visto bene questa sera. Calcio senza pubblico? Anche così ci ha divertito. Questo Napoli può mettere in difficoltà la Juventus di ieri sera».