Tardelli: “L’Inter deve ritrovare furore? Anche Conte. Manca pure altro”

Condividi questo articolo

Marco Tardelli

Tardelli non è del tutto d’accordo con Conte, che ieri dopo Inter-Torino ha parlato di mancanza di furore (vedi articolo). L’ex centrocampista e allenatore nerazzurro, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha parlato delle lacune viste anche nella rimonta da 0-2 a 4-2.

INCOMPLETI – Da Marco Tardelli arriva una frecciatina ad Antonio Conte: «Io credo che questo furore lo debba ritrovare anche lui. L’Inter è una grande squadra, anche una squadra di qualità: i giocatori li ha. Però è un’Inter che non so se gli manchi il furore: secondo me manca anche il gioco, che probabilmente non è quello perfetto che deve avere una squadra così. Io credo che non si debba guardare al furore e alla concentrazione di una volta: ci dev’essere qualche altro problema».