Tardelli: «Inter, qualcosa non va! Totale confusione nel rigore»

Marco Tardelli ospite in studio su Rai 2 nei panni di opinionista ha parlato del momento delicato in casa Inter dopo l’ultima sconfitta in campionato

CONFUSIONE – Marco Tardelli analizza così il momento dei nerazzurri in campionato: «Inzaghi ha perso otto partite e tre ne ha perse prima di giocare la partita in Champions League e tre li ha persi dopo. C’è qualcosa che non va, non riesce a gestire bene questa situazione. Sul rigore di Lautaro Martinez c’è stata una totale confusione perché l’allenatore dovrebbe essere chi è il primo rigorista. Romelu Lukaku ha segnato quattordici rigori su quattordici calciati. Spero che l’Inter possa recuperare e che Simone Inzaghi sia l’uomo giusto».