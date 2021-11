Tardelli: «L’Inter può superare Napoli e Milan in un momento ben preciso»

Marco Tardelli, ospite alla Domenica Sportiva su Rai 2, ha voluto azzardare il sorpasso dell’Inter su Napoli e Milan. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri potrebbero approfittare di un particolare.

SORPASSO − Marco Tardelli parla della corsa scudetto in questo modo: «L’Inter può superare Napoli e Milan da febbraio, perché queste due squadre avranno difficoltà a causa della Coppa d’Africa. Se i rossoneri e gli azzurri non riusciranno a risolvere gli eventuali buchi, l’Inter ne potrebbe approfittare». Le due squadre attualmente in testa saranno costrette a perdere diversi big da gennaio per circa un mese, fra cui Franck Kessié e Victor Osimhen fra gli altri.