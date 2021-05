Tardelli: «Inter, punti deboli pochi. Handanovic? Ancora valido»

Dagli studi della “Domenica Sportiva”, su Rai 2, l’ex giocatore e allenatore dell’Inter Marco Tardelli si è espresso sulle grandi capacità della squadra allenata da Conte. Ecco come ha valutato la stagione e il futuro, “confermando” Handanovic.



SQUADRA FISICA E PERICOLOSA − Marco Tardelli ha elogiato l’Inter e il come si veda la mano di Antonio Conte. Le sue parole: «Non so come siano le finanze dell’Inter, se può comprare o meno giocatori. Secondo me, Samir Handanovic è ancora valido per un’altra stagione di buon livello. Difficile trovare un punto dove sia debole. Squadra alla Conte, fisica e che cerca di andare al gol subito».