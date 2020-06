Tardelli: “Inter, primo tempo da scudetto. Ma Juventus e Lazio…”

Condividi questo articolo

Marco Tardelli, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana, ha commentato negli studi de “La Domenica Sportiva” la vittoria dei nerazzurri di Antonio Conte contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Tre punti fondamentali, che riportano l’Inter ad una distanza meno proibitiva da Juventus e Lazio

CORSA – L’Inter si è scrollata di dosso le scorie della Coppa Italia. Battendo la Sampdoria, i nerazzurri di Antonio Conte si sono riavvicinati alla vetta della classifica. Una lotta scudetto che, secondo Marco Tardelli, potrebbe tornare un affare per tre, anche se: «Juventus e Lazio hanno qualcosa in più. L’Inter del primo tempo, contro la Sampdoria, è una squadra da rincorsa scudetto. Quella della ripresa invece no. Ma Conte ci crede e in 12 partite possono cambiare tante cose. Lo vedremo nei prossimi impegni ma se la squadra sta bene e, se cresce, Christian Eriksen può dare qualcosa in più per arrivare in fondo. Credo che se l’Inter avesse davanti in classifica una squadra sola sarebbe tutto più facile».