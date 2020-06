Tardelli: “L’Inter a 111 milioni di euro può prendere un big. Eriksen dimostri”

Tardelli è dell’idea che l’Inter, dopo aver venduto Icardi, potrebbe fare lo stesso anche con Lautaro Martinez ma rimpiazzandolo con un altro grande attaccante. L’ex giocatore e allenatore nerazzurro, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si è anche augurato l’esplosione di Eriksen.

SOLDI REINVESTIBILI – Marco Tardelli approva la cessione di Mauro Icardi: «Io credo che sia la cosa giusta per tutti. Icardi non poteva più tornare all’Inter, perché anche l’allenatore non era molto propenso a tenerlo. Lui è andato in una squadra dove si è trovato molto bene, hanno sistema tutti e due nella giusta maniera. Tutto a posto? Per me sì. Io credo che, se Lautaro Martinez dovesse andare al Barcellona, per centoundici milioni un centravanti lo potrebbe trovare l’Inter».

CHIAMATA NETTA – Tardelli si augura che la ripresa sia utile per l’acquisto principale di gennaio: «Credo che Christian Eriksen debba ancora dimostrare, all’Inter, di essere un campione. È un ottimo giocatore, che può diventare importante in questo periodo. Non è detto che Eriksen debba essere superiore a Stefano Sensi, che quando ha giocato ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e ha fatto molto bene. Antonio Conte sta cercando di recuperare Eriksen, di capire dove metterlo perché non si è ancora capito. Aveva già un’idea di dove farlo giocare, se poi non funziona fa in panchina».