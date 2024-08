Tardelli: «Inter perfetta! Juventus da titolo? Candidata in un caso»

Tardelli mette a confronto Inter e Juventus, che per lui potrebbero essere le due grandi protagoniste della Serie A. Intervenuto durante 90esimo Minuto di sabato su Rai 2, l’ex centrocampista di entrambe le squadre dà una valutazione in attesa che finisca la terza giornata.

LA GRANDE VITTORIA – L’Inter venerdì sera ha battuto 4-0 l’Atalanta con una prestazione deluxe, demolendo gli avversari e il mai amato ex Gian Piero Gasperini. Secondo l’ex centrocampista Marco Tardelli, la prova di forza della squadra di Simone Inzaghi è da sottolineare: «L’Inter? Assolutamente in questa è stata veramente perfetta, incontrando una squadra imperfetta perché l’Atalanta in questo momento non è la squadra che conoscevamo. L’Inter si è rinforzata anche quest’anno: ha fatto degli acquisti importanti, aveva dei giocatori importanti e credo che potrà ripetersi. Io ho fatto un articolo e ho scritto che probabilmente la Juventus vincerà il campionato: forse mi derideranno».

Inter contro Juventus: per Tardelli sarà decisiva una partita

ULTIMO PASSAGGIO – Prima di fermarsi per la sosta per le nazionali, la terza giornata di Serie A si completerà oggi con le ultime quattro partite. L’Inter attende di capire se sarà prima in classifica o no e tutto dipende proprio dai bianconeri. Per Tardelli molto si deciderà alle 20.45: «Juventus da titolo? Io credo che si candiderà se vincerà contro la Roma. Se dovesse vincere una partita importante come questa potrebbe candidarsi per il campionato, perché c’è lo spirito giusto. Sono stati spesi tanti soldi, non è che la Juventus non ha speso».