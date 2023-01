Tardelli: «Inter penalizzata dal VAR, bisogna cambiare! Lukaku problema»

Marco Tardelli non ha dubbi sul fatto che l’Inter a Monza sia stata penalizzata dal VAR, riferendosi naturalmente all’episodio del mancato 1-3. A 90esimo Minuto l’ex calciatore ha parlato anche di Romelu Lukaku e dei possibili addii di Skriniar e Dumfries.

PROBLEMA E MERCATO – Marco Tardelli ha aperto la sua analisi su Monza-Inter con il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku e con il possibile mercato in uscita: «Lukaku è un problema, non ha fatto assolutamente bene fino a qui. Quando è tornato credevamo tutti che avrebbe dato una grande mano alla squadra. Ma si vede che fisicamente non c’è, non è in condizione. E anche mentalmente deve avere dei problemi, perché è troppo poco quello che fa vedere. Quando migliorerà lui, migliorerà anche l’Inter. Ma quest’anno la vedo dura. Psicologicamente non è il giocatore che conoscevamo con Conte. Per quanto riguarda il mercato, forse l’Inter può fare a meno di Dumfries, ma non di Skriniar».

PENALIZZATI – Infine Tardelli ha spiegato quanto, nonostante una prestazione poco brillante, i nerazzurri meritassero comunque di vincere. Il motivo è, chiaramente, l’aver falsato il risultato non concedendo il (netto) gol dell’1-3. Queste le sue parole sul tema: «Il VAR ha penalizzato una squadra come l’Inter che era in piena ripesa e in recupero e che così ha perso due punti. Dopo sei anni forse sarebbe ora di cambiare qualcosa nel protocollo. Si parla degli errori dei nerazzurri, ma se il gol fosse stato convalidato avrebbero meritato la vittoria».