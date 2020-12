Tardelli: “Inter, non so perché Conte cerca nemici. Senza la coppa…”

Marco Tardelli

L’Inter dimentica nel migliore dei modi l’eliminazione in Champions League, con la vittoria per 1-3 a Cagliari. Marco Tardelli, alla “Domenica Sportiva”, descrive così l’attuale situazione della squadra di Conte.

ASPETTATIVE – L’Inter non è più in Champions League, ma questo potrebbe rivelarsi un vantaggio in ottica scudetto. Ne è convinto Marco Tardelli, ex giocatore ed allenatore dei nerazzurri. L’opinionista inoltre esordisce descrivendo scetticamente le modalità scelte da Antonio Conte per compattare il gruppo. Ecco le sue parole: «Perché sia alla ricerca dei nemici non lo so. Una volta poteva essere una tecnica, ma ormai non lo è più. Io credo che l’Inter quest’anno possa veramente vincere il campionato. Ha una rosa più forte di altre squadre, e non essendo più in coppa può vincere in campionato».