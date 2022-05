Tardelli: «L’Inter non gioca più con quella facilità iniziale! Illogica una cosa»

Tardelli, alla Domenica Sportiva, ritiene che all’Inter manca quella facilità di gioco della prima parte di campionato. Critico sulla mancata contemporaneità

PESO − Marco Tardelli commenta la possibile assenza di Nicolò Barella (vedi articolo) nonché il gioco della squadra di Simone Inzaghi: «Barella è necessario per l’Inter così come Ivan Perisic e Milan Skriniar. La sua assenza peserebbe parecchio. L’Inter giocava facilmente all’inizio, si divertivano quando giocavano. Si è poi si è ripresa dopo la Juventus ma non ha mai avuto la stessa facilità di prima. Inter e Milan allo stesso orario? Si, andrebbero giocate in contemporanea. Giocare dopo è diverso, qualcosa ti crea, cambia tanto. Andrebbero giocate allo stesso orario, non è logico così».