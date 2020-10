Tardelli: “Inter-Milan, ha vinto Pioli. Inter, Brozovic non è un regista!”

Tardelli: “Inter-Milan, ha vinto Pioli. Inter, Brozovic non...

Tardelli, ex giocatore di Inter e Juventus, dagli studi della “Domenica Sportiva” in qualità di opinionista ha detto la sua riguardo il Milan e la vittoria nel derby, facendo riferimento a Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic.

DOPO INTER-MILAN – Tardelli dice la sua riguardo la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter, complimentandosi con Stefano Pioli e parlando anche di Marcelo Brozovic: «Milan o Ibrahimovic? Ha vinto Stefano Pioli. Zlatan è un punto di riferimento e questa squadra può dire la sua. È un giocatore con una certa sicurezza, a volte un po’ strafottente e si rende anche antipatico ma lo fa bene anche perché poi parla bene sul campo. Brozovic non è un regista e non lo può fare, l’Inter ha bisogno di un giocatore importante in quel ruolo».