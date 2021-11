Tardelli: «L’Inter ha meritato. Napoli cresciuto solo dopo cambi Inzaghi»

Marco Tardelli, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ritiene meritata la vittoria dell’Inter contro il Napoli per 3-2. Azzurri in fase calante e cresciuti dopo i cambi di Inzaghi

MERITO − Tardelli non ha dubbi sulla vittoria dell’Inter contro il Napoli: «L’Inter ha giocato una grande gara anche se il Napoli ha fatto bene, con qualche giocatore al di sotto delle sue potenzialità. Il Napoli non deve riflettere tanto, alla fine poteva pareggiare anche se probabilmente non lo avrebbe meritato perché i nerazzurri hanno fatto benissimo. Inter nettamente superiore dal punto di vista fisico. Lorenzo Insigne non è stato così brillante, bene fino al gol. Per il resto, Napoli in calare, è cresciuta solo quando Simone Inzaghi ha sostituito alcuni giocatori importanti come Nicolò Barella o Lautaro Martinez».