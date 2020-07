Tardelli: “Inter, l’avevo vista bene poi cambiata. Conte aveva speranza di…”

Intervistato nel corso del programma radiofonico “Deejay Football Club”, Marco Tardelli, ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte

CAMBIAMENTO – Queste le parole di Marco Tardelli sulla situazione in casa Inter per quanto riguarda l’allenatore Antonio Conte. «Se mi aspettavo questo eriodo difficile? Sinceramente in questo momento no. Tutto a un tratto ritroviamo l’Inter che non è capace a gestire i momenti della partita e perdere punti importanti nella speranza di poter vincere il campionato. L’avevo vista veramente bene fisicamente, invece poi è cambiata all’improvviso. Conte aveva la speranza del primo posto, poi purtroppo si sta allontanando. L’inizio è stato pimpante, per questo avevo fiducia in questa squadra. Poi piano piano le cose sono cambiate. Conte è un allenatore che mette sempre pressione sulla squadra, che cerca sempre un nemico da combattere. È solo il risultato che è mancato, per il resto non mi sembra che la squadra che sia inferiore alle altre sul campo. Manca la concentrazione che Conte riusciva sempre a dare prima».