Tardelli: «L’Inter ha una cosa dalla sua parte. Ma il Milan non è lontano»

In collegamento con La Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex giocatore e allenatore dell’Inter Tardelli ha parlato della corsa per il titolo, con i nerazzurri ora a +1 sul Milan.

UNO CONTRO L’ALTRO – Marco Tardelli parla della differenza fra le due milanesi: «Secondo me non ce n’è tantissima. Il Milan sta crescendo, è cresciuto molto Sandro Tonali che è un giocatore che secondo me può dare molto di più. Se Zlatan Ibrahimovic riesce a gestirsi, e Stefano Pioli riesce a gestirlo, questo Milan può creare difficoltà. Anche se l’Inter, chiaramente, ha dalla parte sua la solidità di andare in campo. Si è vista una squadra che va in campo, gioca, si diverte e non ha problemi. Ha ancora qualcosa in più ma il Milan non è lontanissimo».