Tardelli: “Inter, da Conte danno d’immagine grave. Torna alla Juventus?

Per Tardelli Conte avrebbe fatto un pesante danno d’immagine all’Inter, tanto da voler portare la società allo strappo definitivo. L’ex centrocampista e allenatore nerazzurro, candidato alla presidenza dell’AIC, nel corso della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva” ha ipotizzato un ritorno alla Juventus.

TORNA INDIETRO? – Marco Tardelli condanna lo sfogo di Antonio Conte: «Per l’Inter è un danno d’immagine molto forte. Dice che la società non lo ha protetto, peraltro non dico che ha accusato chiaramente Giuseppe Marotta ma gli ha creato dei problemi. Credo che stia tentando qualcosa, o abbia intenzione forse di tornare già dov’era stato, se dovessero andare male le cose per qualcuno. Però lui è così, deve avercela con qualcuno. Io non dico che voglia tornare alla Juventus: può darsi che si sia sentito qualcosa. Per fare una dichiarazione così è probabile che difficilmente voglia rimanere all’Inter».