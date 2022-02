Tardelli: «Inter, c’è stanchezza. La squadra ha perso la voglia di giocare»

Dagli studi della Domenica sportiva su Rai 2, Marco Tardelli ha parlato della sconfitta dell’Inter col Sassuolo. L’ex giocatore vede stanchezza nei nerazzurri e poi individua un problema

STANCHEZZA E VOGLIA − Tardelli sul KO di Sassuolo e poi individua un fattore: «Nell’Inter vedo stanchezza, ha preso fiducia il Sassuolo dopo il gol e la squadra di Simone Inzaghi è rimasta stordita. Molti giocatori in difficoltà fisica come Nicolò Barella o Ivan Perisic. Primo tempo malissimo, nella ripresa meglio ma solo con la forza dei nervi e non tecnicamente. Ha creato tanto ma anche sbagliato parecchio. L’Inter non ha fatto l’Inter, ha avuto delle occasioni clamorose ma non c’era un giocatore che potesse fare qualcosa col Sassuolo. Credo che l’Inter recupererà, ha perso la voglia di giocare. Inizialmente si divertiva a giocare».