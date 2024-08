Tardelli: «Inter bene ma da rivedere, stanca! Milan, che mercato?»

Inter e Milan hanno cominciato la Serie A 2024-2025 in maniera non certo entusiasmante, la prima prendendo al 95′ il gol del 2-2 e la seconda trovandolo nello stesso minuto per evitare la sconfitta. Tardelli le unisce durante 90esimo Minuto di sabato, su Rai 2, trovando mancanze da entrambe le parti.

LO SPRECO ALLA PRIMA – Marco Tardelli, nonostante il folle errore di Yann Bisseck costato il rigore del 2-2, non condanna la squadra di Simone Inzaghi per il pareggio col Genoa: «Ha fatto bene l’Inter secondo me. Un pochino disattenta nelle occasioni in cui ha preso gol, ma una buona gara contro il Genoa che ha perso due giocatori importanti dal mercato (Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, ndr). Di conseguenza ha perso ventotto gol, perché l’anno scorso hanno fatto ventotto gol questi due giocatori. Credo che comunque questo Genoa abbia messo in campo quello che diceva il suo allenatore: nel DNA ce l’hanno, ne avevano bisogno. L’Inter era un pochino stanca, con alcuni giocatori che devono fare la preparazione».

L’Inter non vince ma il Milan di certo non fa meglio: l’analisi di Tardelli

DOPPIO 2-2 – Tardelli guarda due dei quattro anticipi di Serie A: «Anche nell’Inter c’è molto da rivedere, perché non è che abbia brillato. Ha fatto bene, forse meglio del Genoa, ma con giocatori che potevano fare ancora meglio. Il Milan è in costruzione, Paulo Fonseca è arrivato e sta costruendo con quello che ha: forse gli manca qualcosa davanti e dietro. Ha fatto tanto mercato, ma bisogna vedere se è stato un buon mercato».