Tardelli: «Inter, Atalanta meglio in un aspetto! Handanovic in difficoltà»

Inter-Atalanta è stata una partita emozionante, in cui entrambe le squadre potevano portare a casa i tre punti. A pensarlo è l’ex giocatore e allenatore nerazzurro Tardelli, che durante La Domenica Sportiva su Rai 2 ha parlato del match e del momento che sta attraversando Handanovic.

SFIDA A SAN SIRO – Marco Tardelli ha commentato il match tra Inter e Atalanta terminato in pareggio, analizzando anche la situazione di Samir Handanovic: «È stata una bella partita, ma l’Atalanta fisicamente ha dato qualcosa in più dell’Inter. Bellissimo il gol di Lautaro Martinez, poi l’Inter poteva anche vincere. Però poteva anche vincere l’Atalanta. È stata una partita con grandi azioni da gol, grande voglia di portare a casa la vittoria da tutte e due le parti. Handanovic? È un po’ di tempo che è in difficoltà».