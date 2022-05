Tardelli gufa: «L’Inter potrebbe vincere due trofei, ma anche trovarsi con niente»

Tardelli, dimenticandosi della Supercoppa Italiana già vinta a gennaio, prospetta un finale di stagione senza altri trofei per l’Inter. Lo ha fatto durante La Domenica Sportiva su Rai 2, collegandosi alla finale di Coppa Italia di dopodomani.

DUE FRONTI – Per Marco Tardelli c’è un rischio imminente: «L’Inter potrebbe vincere il campionato, potrebbe vincere la Coppa Italia e potrebbe trovarsi con niente. Tutto in una settimana: se per caso non vincesse con la Juventus potrebbe esserci anche un contraccolpo che potrebbe risentirne anche in campionato. L’Inter sta bene, ma se magari con la Juventus va due gol sotto è difficile rimontare. E quest’anno ha avuto delle difficoltà».