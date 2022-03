Tardelli: «Grande Torino! Inter in grave difficoltà, mai vista così»

Marco Tardelli rimane perplesso per la prestazione dell’Inter contro il Torino. Ecco le sue parole dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

BRUTTA PRESTAZIONE – Marco Tardelli commenta così il posticipo domenicale della Serie A, che vede la squadra di Simone Inzaghi agguantare il pareggio solo in pieno recupero: «È stato un grande Toro, Juric ha costruito benissimo la squadra. Credo che l’Inter sia in grave difficoltà, anche se il pareggio, con le occasioni avute, ci sta. Berisha è stato il migliore in campo, il Toro meritava forse qualcosina in più per il gioco. Brutta partita, non avevo mai visto un’Inter così. Secondo me Inzaghi ha la squadra in mano, è un momento particolare. Avendo perso il derby ed essendo usciti dalla Champions League, credo che un po’ di fatica mentale e fisica ci sia».