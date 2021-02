Tardelli: Â«Eriksen sta entrando nella testa di Conte. Buona tattica InterÂ»

Tardelli: «Eriksen sta entrando nella testa di Conte. Buona tattica Inter»

Marco Tardelli

Tardelli – ex Inter sia da centrocampista sia da allenatore -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, commenta la vittoria dell’Inter contro la Lazio soffermandosi sulla prestazione dei singoli di Conte. Da Eriksen alla coppia offensiva

TATTICA VINCENTE – Vittoria meritata senza brillare particolarmente per Marco Tardelli: «Secondo me Christian Eriksen sta cominciando a entrare nella testa di Antonio Conte. L’ho visto molto ordinato e con tocchi di qualità. In Inter-Lazio non ci sono state grandi giocate dai giocatori più attesi. Conte ha deciso una buona tattica: aspettare la Lazio e avere la forza di ripartire. Come sanno fare i suoi giocatori, soprattutto con Romelu Lukaku. Bravo anche Lautaro Martinez. Quando si trovano quei due, l’Inter vince. E il rigore su Lautaro Martinez c’era. Comunque l’Inter in queste settimane non ha mai espresso quello che ci aspettavamo dal punto di vista del gioco». Questa la chiosa di Tardelli sull’Inter che ritrova la vetta in classifica.