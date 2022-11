Tardelli: «Dimarco importante per l’Inter e la Nazionale. Lautaro? Contro le big…»

Tardelli commenta la vittoria schiacciante dell’Inter contro il Bologna. Tra i protagonisti del match menzionati dall’ex calciatore c’è Dimarco. Nel corso del suo intervento a “Speciale 90° Minuto” parla anche di Lautaro, autore del quarto gol nerazzurro.

– Marco Tardelli si esprime sulla vittoria dell’Inter nel match contro il Bologna. L’ospite di “Speciale 90° Minuto” dichiara: «Menomale per l’Inter essere uscita bene contro il Bologna. Questa sarebbe stata una non vittoria che poteva creare problemi a Simone Inzaghi. Federico Dimarco (vedi intervista) è l’artefice della gara con due bellissimi gol. Lui è un giocatore importante anche per Roberto Mancini, perché può dare tanto alla Nazionale. È stata una bella Inter, senza alcuna sbavatura. Dopo la sconfitta contro la Juventus Inzaghi doveva cambiare qualcosa e, forse, in questa settimana è riuscito a ricreare e a cercare la cattiveria. Gli attaccanti come Lautaro Martinez devono essere importanti contro le grandi squadre. Il gol contro il Bologna non interessa. Sul gol procuratosi in area dico che l’intervento del difensore non era da punire». Questa la valutazione espressa su Rai 2 da Tardelli in merito alla prestazione di due dei protagonisti di Inter-Bologna.