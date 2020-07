Tardelli: “Di Bello? Errore, ma merita 6 per un motivo! Inter ha un difetto”

L’Inter non è riuscita a battere la Roma, anche a causa dell’arbitro Di Bello, agguantando il pari con Lukaku sul finale di partita. Marco Tardelli – ospite fisso negli studi della “Domenica Sportiva” – commenta la sfida, i difetti nerazzurri e le parole di Conte (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni.

DI BELLO GRAZIATO – L’Inter non va oltre il pari con la Roma. Marco Tardelli commenta la sfida, i difetti dei nerazzurri e la rabbia di Antonio Conte: «La Roma ha fatto un’ottima gara con Edin Dzeko e Roger Ibañez, nel primo tempo ha fatto qualcosa di più. Un difetto dell’Inter? La tenuta della gara. Nel primo tempo ha fatto un’ottima gara, forse è mancato Lautaro Martinez che non ha fatto granché. Credo che l’Inter abbia difficoltà nel tenere mentalmente la gara, non tiene tutta la partita e questo potrebbe essere un difetto. L’arbitraggio? Marco Di Bello merita la sufficienza nonostante l’errore, perché comunque si è preso la responsabilità. Conte parla di complotti? Anche alla Juventus diceva le stesse cose, tutti ce l’avevano con la Juventus. Ora ce l’hanno tutti con l’Inter. Lui ci gioca su queste cose. Conte ha sempre cercato dei nemici per creare un gruppo e tenerlo compatto. Nulla di strano, è Conte».