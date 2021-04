Tardelli: «Chi dice che l’Inter gioca male mi fa ridere. Squadra perfetta»

Marco Tardelli elogia l’Inter dopo la vittoria sul Cagliari. Ecco le parole dell’ex calciatore e allenatore nerazzurro, ospite a “La Domenica Sportiva”.

SQUADRA PERFETTA – L’Inter è sempre più prima in Serie A, mantenendo il vantaggio di undici punti sul Milan secondo. L’1-0 contro il Cagliari, deciso da Matteo Darmian, significa che i nerazzurri hanno solo vinto nel girone di ritorno. Numeri che, secondo Marco Tardelli, sono sufficienti per spegnere ogni critica. L’ex calciatore e allenatore (anche dei nerazzurri) enuncia alcuni dei dati della squadra di Antonio Conte, sempre più vicina alla vittoria finale. Ecco le sue parole: «A me fanno ridere quelli che dicono che l’Inter gioca male. I numeri dell’Inter sono i numeri di una grandissima squadra. Ha il miglior attacco e la miglior difesa. Mi sembra una squadra perfetta. In alcuni momenti gioca bene, in altri si arrocca, ma perché sa che deve arroccarsi. In questo momento merita lo scudetto».