Tardelli: «Barella, importanza si vede quando non c’è! Supercoppa…»

Marco Tardelli, ospite della trasmissione “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha parlato dell’Inter reduce dalla vittoria sul Verona e pronta a sfidare il Milan in Supercoppa. Una battuta anche su Barella

DETERMINANTE – Queste le parole di Tardelli a proposito della Supercoppa Italiana. Un commento anche su Nicolò Barella: «Milan ed Inter? Non riesco a capire perché non si giochi in Italia la Supercoppa che va fatta vedere sul campo ai tifosi. Senza di loro i club non stanno bene. Barella? Mi piace molto, la sua importanza si vede quando non c’è. E un giocatore che sa fare entrambe le fasi, sa fare gol. Determinante».