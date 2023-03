Tarantino: «Inter, step Porto può dare continuità! Ha valori mentali»

Tarantino elogia la qualificazione dell’Inter contro il Porto, step che può aiutare anche in campionato. L’ex giocatore sottolinea i valori della squadra di Inzaghi

VALORI MENTALI − Massimo Tarantino, su Tmw Radio, commenta la qualificazione dell’Inter: «Questo step in casa del Porto potrebbe dare più continuità in trasferta rispetto a quello che è stato sinora. L’Inter ha una squadra forte, che ha dimostrato un gran potenziale, non avendo la giusta continuità fuori casa. Credo che alla fine – anche nelle difficoltà – questa squadra abbia saputo soffrire. Non ha mostrato potenziale tecnico, ma valori mentali».