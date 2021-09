Tapia (ex compagno Sanchez): «Ispira rispetto, è un esempio da seguire»

Nelson Tapia, ex giocatore e compagno di squadra di Sanchez, ha parlato a RedGol del giocatore dell’Inter. Parole molto belle nei confronti del nazionale cileno, ritenuto una persona e un professionista impeccabili

ESEMPIO − Così Tapia sul giocatore dell’Inter: «Alexis Sanchez ispira molto rispetto, per me rappresenta un Leo Messi da tante generazioni. È una persona impeccabile, che fa sempre del bene, è un esempio da seguire. Si è sempre preparato per essere al top , da quando lo conosco, da 16 anni si è preparato per essere il migliore al mondo ed è così che vorrà ritirarsi. Si prepara sempre a giocare come se fosse l’ultima partita della sua vita, è un professionista e un esempio. Qui (Ecuador) sto parlando di Alexis, che è emozionante per loro. Dire loro cosa rappresenta, l’amore che prova per il calcio è meraviglioso. Continuerà a fare gol in Europa per poi arrivare in Cile per essere campione».

Fonte: RedGol − Cristian Fajardo