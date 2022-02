Tanti auguri Skriniar! Leader dell’Inter, tra presente e futuro

L’Inter è pronta ad affrontare il Napoli in un match scudetto domani alle 18 (vedi articolo). I nerazzurri si affideranno in difesa a Milan Skriniar, vero pilastro difensivo nonché leader della squadra. Oggi il numero 37 nerazzurro compie 27 anni.

LEADER – L’Inter ha in difesa un patrimonio. L’investimento fatto negli anni passati da parte dei nerazzurri dalla Sampdoria è sicuramente uno di quelli più importati e più azzeccati. Oggi Skriniar è un pilastro della difesa dell’Inter. Forte fisicamente, abilissimo nell’1vs1 ma anche bravo in fase di realizzazione e di proposizione. Un difensore completo, magari non bellissimo dal punto di vista estetico, ma molto efficace. Skriniar poi abbina a tutte queste caratteristiche il lato empatico. Il difensore è un leader della squadra e lo dimostra in lunghi tratti per questo, quando Handanovic lascerà la fascia di capitano, potrebbe essere lui un indiziato concreto. Intanto però, gli facciamo tanti auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.