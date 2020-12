Tanti auguri Sanchez! Secondo compleanno con la maglia dell’Inter

Alexis Sanchez

Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, oggi compie ben trentadue anni! Il secondo a tinte nerazzurre. Tanti auguri da tutta la redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Sanchez, attaccante dell’Inter nato a Tocopilla, in Cile, il 19 dicembre 1988, oggi compie trentadue anni. Arrivato a Milano ad agosto 2019, il cileno è arrivato con un bagaglio d’esperienza incredibile dopo aver militato in tutti i più grandi club d’Europa: dal Barcellona all’Arsenal passando anche dal Manchester United. All’Inter ha impiegato un po’ di tempo a recuperare la forma migliore sotto la guida di Antonio Conte, che ha sempre creduto in lui. L’attaccante cileno oggi festeggia il suo secondo compleanno in nerazzurro!