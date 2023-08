Tanti auguri Cordoba, l’Inter lo festeggia: «Qui 12 anni dando tutto»

Buon compleanno a Ivan Ramiro Cordoba, leggenda nerazzurra. L’ex grande difensore colombiano compie oggi 47 anni. L’omaggio dell’Inter

BUON COMPLEANNO − “Esplosività, carisma e leadership. Ivan Ramiro Cordoba ha condensato queste caratteristiche nei 12 anni in nerazzurro, dando sempre tutto”. Questo l’omaggio dell’Inter per festeggiare un’icona come Ivan Cordoba. Il difensore colombiano, arrivato nel gennaio del 2000, è ricordato come uno dei difensori più amati nella storia dell’Inter. Bilancio da 455 presenze, condite da 18 reti. In nerazzurro ha vinto 15 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.