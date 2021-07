Tanti auguri Conte! Campione d’Italia in carica… in vacanza

Antonio Conte festeggia oggi il suo compleanno spegnendo 52 candeline. L’ex allenatore dell’Inter vive questo giorno in modo del tutto particolare: da campione d’Italia in carica ma in vacanza visto che al momento non ha nessuna squadra da allenare.

TRAGUARDO STORICO – L’Inter, nella passata stagione, è tornata a vincere lo scudetto che mancava dalla stagione 2009/2010 e il merito, un grande merito, va a Conte. Il tecnico è riuscito in due anni a costruire un gruppo squadra forte, coeso e che, nel secondo anno del suo mandato, ha spazzato via la concorrenza. Dopo il trionfo però, Conte ha lasciato i nerazzurri per vari motivi legati alle scelte societarie per cercare di ridimensionare la squadra cercando di risanare i tanti debiti. Dunque Conte si ritrova da Campione d’Italia in carica, ma in vacanza. Il tecnico non ha trovato una sistemazione per la prossima stagione e l’anno sabbatico sembra essere l’ipotesi più forte con Conte che addirittura potrebbe sbarcare in televisione (vedi articolo).

NUOVA AVVENTURA – Sky infatti lo vuole come opinionista nella sua squadra per la prossima stagione, un po’ come fatto da Giampiero Gasperini e anche per qualche puntata da Massimiliano Allegri. Sicuramente Conte tornerà ad allenare, il calcio è ciò per cui Conte vive e gli interisti lo hanno visto in questi due anni. Il valore dell’allenatore non si discute visti i tanti trofei conquistati (9 totali). Resta il rammarico per l’addio all’Inter ma Conte resterà sempre nella storia del club per aver riportato l’Inter a vincere dopo un decennio buio e di delusioni.