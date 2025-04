Tanti auguri Bastoni! L’Inter celebra la sua stella

Alessandro Bastoni compie oggi 26 anni: l’Inter lo ha omaggiato con un messaggio denso di stima e considerazione per uno delle punte di diamante della sua rosa.

IL COMPLEANNO – Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, festeggia oggi 13 aprile il compimento dei 26 anni d’età. Il calciatore italiano sta disputando l’ennesima stagione di livello assoluto, con prestazioni costantemente all’altezza e un ruolo da totale protagonista nella rosa allenata da Simone Inzaghi. Quest’annata ha anche consegnato una versione ulteriore del “Bastoni nerazzurro“, con il difensore ex Atalanta che è stato infatti chiamato a svolgere anche il ruolo di esterno sinistro. Le defezioni che hanno colpito la fascia sinistra dell’Inter sono state “compensate” dalla presenza di Bastoni, il quale ha saputo rispondere più che “presente” quando chiamato all’azione da parte di Inzaghi.

Bastoni compie 26 anni: il commento dell’Inter

IL MESSAGGIO – L’Inter ha così festeggiato i 26 anni di Bastoni: «Buon compleanno ad Alessandro Bastoni che oggi compie 26 anni. Arrivato nell’estate del 2019, ha registrato stagione dopo stagione una crescita costante che lo ha portato a diventare una colonna portante della squadra di Simone Inzaghi. Qualità, carisma e determinazione. Queste le caratteristiche principali che mette al servizio del gruppo.

Con 246 presenze e 5 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme ai suoi compagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. In questa stagione ha collezionato complessivamente 45 presenze, impreziosite dalla rete messa a segno nella gara d’andata contro il Cagliari.

Ad Alessandro gli auguri di tutta la famiglia interista!»