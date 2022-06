Tanti auguri Ausilio! Lukaku-bis il vero regalo di compleanno all’Inter

Piero Ausilio, Direttore Sportivo del Club, oggi compie 50 anni, di cui quasi la metà passati in nerazzurro. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Inter-News.it. Romelu Lukaku il miglior regalo di compleanno.

BUON COMPLEANNO – Tanti auguri di buon compleanno a Piero Ausilio, dirigente dell’Inter da ben ventiquattro anni. Dirigente sportivo dal 1992, arriva in nerazzurro nel gennaio del 1998 ricoprendo il ruolo di segretario del Settore Giovanile. Nella stagione 2009-2010 il passaggio in prima squadra, ricoprendo poi dal 2014 il ruolo di Direttore Sportivo. Per il suo compleanno si è regalato e ha regalato all’Inter e ai suoi tifosi, il ritorno di Romelu Lukaku, oltre l’arrivo di altri quattro giocatori (al momento).